​В Китае резко вырос объем проблемных кредитов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Общий объем проблемных кредитов в банковском секторе Китая в течение 2015 года вырос на 520 млрд. юаней или 79,2 млрд. долларов и достиг 1,95 трлн. юаней (296,8 млрд. долларов).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по информации Комиссии по регулированию банковского сектора Китая, по итогам 2014 года проблемные кредиты выросли на 257,4 млрд. юаней (39,2 млрд. долларов), составив 1,43 трлн. юаней (218 млрд. долларов).

По информации, глава Комиссии по регулированию банковского сектора Китая Шанг Фулин отметил, что объем проблемных кредитов последовательно растет в государственном банковском секторе страны вот уже в течение 10 кварталов, в коммерческих банках - в течение 17 кварталов.

Отметим, что в Китае в 2015 году объем ВВП составил 11,085 трлн. долларов. На 1 января 2016 года удельный вес проблемных кредитов в ВВП достиг 2,7%.