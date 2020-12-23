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В Китае рекордно выросли дефолты по корпоративным займам

В Китае рекордно выросли дефолты по корпоративным займам Объем корпоративного долга в КНР составляет 159,1% ВВП, в США - 78,1%, в еврозоне — 109,8%, в Японии — 106,4%, в среднем по всем развивающимся рынкам — 96,1%
Финансы
23 декабря 2020 г. 19:48
В Китае рекордно выросли дефолты по корпоративным займам

Дефолты по корпоративным займам в Китае выросли до рекордных 25 млрд долларов США.

Как передает Report, по данным агентства Nikkei, дефолты происходят на фоне ухудшившейся из-за пандемии COVID-19 рыночной конъюнктуры и после многих лет легкой доступности к недорогому кредитованию, что привело к тому, что только рынок корпоративных облигаций КНР сейчас составляет 4 трлн долларов США. Общий же долговой рынок КНР оценивается в 15 трлн долларов США.

По данным Institute of International Finance, объем корпоративного долга (Nonfinancial corporate debt) в первом квартале 2020 года вырос до 159,1% ВВП. Годом ранее он составлял 152,2%. По этому показателю Китай уступает лишь Гонконгу. В США этот показатель составлял 78,1%, в еврозоне — 109,8%, в Японии — 106,4%, в среднем по всем развивающимся рынкам — 96,1%.

Агентство также приводит динамику по объему и доле корпоративных дефолтов в КНР за последние годы, из которой видно, что по сравнению с 2018 и 2019 годами объем дефолтов вырос в два с половиной—три раза, а доля еще больше — с 0,5% в 2019 году до 1,8% в 2020 году.

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