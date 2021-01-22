В Китае открывается новая фьючерсная биржа

Она создается в городе Гуанчжоу на юге страны

Власти Китая одобрили создание новой фьючерсной биржи в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщила официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР Гао Ли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

«С одобрения Госсовета КНР комитет по контролю за ценными бумагами официально одобрил создание фьючерсной биржи в Гуанчжоу», — заявила Гао Ли.

Она пояснила, что новая биржа будет обслуживать реальный сектор экономики, способствовать высококачественному развитию национальной экономики, играть важную роль в совершенствовании системы рынка капитала Китая.