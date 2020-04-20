В Китае оценили экономические последствия эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным ударом по экономическому развитию Китая, но правительство уверено в том, что сможет преодолеть возникшие сложности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник директор общего экономического отдела Государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн.

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года упал на 6,8%, китайская экономика впервые с 1992 года показала снижение.

"Первый квартал этого года был крайне необычным, эпидемия нового коронавируса - самый острый кризис со времен Второй мировой войны, став для экономического развития Китая небывалым ударом, все главные макроэкономические показатели заметно снизились", - заявил на пресс-конференции Янь Пэнчэн.

При этом чиновник подчеркнул, что анализируя экономическую ситуацию в первом квартале, нужно учитывать, что неожиданная вспышка эпидемии резко нарушила нормальную экономическую активность, во многих странах приостановлено производство, международные торгово-экономические связи практически прекратились.

"Экономическую активность во время эпидемии нельзя сравниваться с экономической активностью в обычное время. Поэтому спад экономики в первом квартале вовсе не является отражением основной ситуации с экономическим развитием Китая, это результат внезапного события", - отметил Янь Пэнчэн.

Он добавил, что эпидемия стала беспрецедентным испытанием для экономики Китая, в процессе борьбы с ней правительству пришлось заплатить определенную цену, чтобы спасти жизни людей. По словам чиновника, жизнь и здоровье людей не имеет цены, поэтому краткосрочные экономические трудности, - оправданная плата.

Он выразил уверенность в том, что Китай, опираясь на свой огромный внутренний рынок, сможет преодолеть возникшие временные трудности.