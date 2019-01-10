В Китае инфляция составила 2,1% в 2018 году

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам 2018 года вырос на 2,1% по сравнению с 2017 годом.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные государственного статистического управления.

Показатели оказались ниже ожиданий властей в 3%.

Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 2,5%, на непродовольственные — на 1,7%. Цены на потребительские товары увеличились на 2,2%, на услуги — на 2,1%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 2,7% в предыдущем месяце.

Услуги здравоохранения в декабре подорожали на 2,5%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,3%, на жилье — на 2,2%, цены на транспорт и связь упали на 0,7%, уточняет статистическое управление.