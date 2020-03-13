В Кыргызстане, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты

Правительства Кыргызстане, России и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты в бизнес-операциях в связи с резким скачком курса доллара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе совещания по вопросам стабилизации курса сома глава кыргызского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. За вторник-среду курс доллара вырос к сому на 4%, до 73 сомов за доллар.

"Совместно с правительствами республики Казахстан и Российской Федерации рассматриваются вопросы с целью перевода контрактных обязательств предпринимателей сторон на работу в национальных валютах", - цитирует премьера его пресс-служба.

По словам главы кабмина, также в целях стабилизации курса правительство совместно с Нацбанком проводит активную работу с крупными компаниями, покупающими валюту на рынке для оплаты за поставленный товар в долларах, а также с компаниями, импортирующими подакцизные группы товаров.

"Самое главное – правительство усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса. В случае необходимости будут введены дополнительные меры поддержки. Среди таких мер: усиление работы по поддержке и участию отечественных компаний в процессах государственных закупок, рассмотрение возможности продления моратория на проверки бизнеса", - пообещал М.Абылгазиев.



Премьер отметил, что в условиях изменяющейся динамики экономической активности в странах - основных торговых партнерах Киргизии, необходимо "проводить детальный мониторинг ситуации, просчитывать и идти на решительные шаги". Он также подчеркнул важность рационального использования бюджетных средств с сокращением расходов и экономии средств, с учетом финансирования запланированных социальных обязательств и приоритетных направлений государства