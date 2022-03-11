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В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов

В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов Ряд банков в Казахстане испытывает дефицит наличных долларов США.
Финансы
11 марта 2022 г. 10:26
В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов

Ряд банков в Казахстане испытывает дефицит наличных долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщил источник в банковских кругах.

"В Казахстане наблюдается дефицит наличных долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России", - сказал собеседник агентства пятницу.

По его оценке, дефицит наличной валюты - "временное явление". ЦБ Казахстана и частные банки сейчас перестраивают доставку наличных долларов, чтобы ускорить время их доставки из-за рубежа, отметил он.

В Нацбанке Казахстана пока ситуацию не комментируют.

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Версия на английском языке Kazakhstan reports shortage of dollars in cash

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