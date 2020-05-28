В Казахстане создается единый жилищный оператор

В Казахстане планируют объединить Казахстанскую ипотечную компанию, «Байтерек девелопмент», Фонд гарантирования жилищного строительства.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в этой связи сенат одобрил соответствующий законопроект, который будет направлен на подпись президенту.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что глава государства поручил регулировать сферу жилищного строительства. «Президент сказал, что в этой сфере есть очень много вопросов. В связи с этим группа депутатов разработала соответствующий проект закона об улучшении жилищной сферы. Данный законопроект придаст новый импульс в сфере жилищного строительства», – сказал он.

При этом в заключении комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству говорится, что законопроектом объединяются действующие операторы жилищных программ – Казахстанская ипотечная компания, «Байтерек девелопмент», Фонд гарантирования жилищного строительства – в единого оператора жилищного строительства. Между тем, поддержка субъектов жилищного строительства, а также обеспечение доступности жилья будет осуществляться единым оператором посредством предоставления ипотечных займов на основании лицензии уполномоченного органа; управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя; приобретения прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа.

Кроме того, оператор займется оплатой долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца; лизинговой деятельностью; гарантированием ипотечных займов, арендных платежей, взносов по накоплениям жилищных строительных сбережений; а также кредитов на приобретение доли в многоквартирном жилом доме. А еще финансированием и реализацией инвестиционных проектов имущественным наймом (аренда) объектов недвижимости, в том числе с правом последующего выкупа.