В Казахстане проблемными являются 25-30% банковских кредитов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Приведенные в официальной статистике Казахстана показатели проблемных кредитов не отражают реальной ситуации. Доля проблемных и реструктурированных кредитов может достигать 25-30% совокупных кредитов банковской системы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные приводит международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Агентство полагает, что банковский сектор страны переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной "расчистке" балансов. В отчете со ссылкой на данные Национального банка Казахстана отмечается, что с начала 2016 года доля проблемных кредитов банков сократилась с 8% совокупного кредитного портфеля до 7,2% по состоянию на 1 февраля 2017 года.

Эксперты агентства считают, что улучшение показателей качества портфелей обусловлено главным образом реструктуризацией проблемных кредитов и их передачей специальным юридическим лицам, которые не консолидируются согласно национальным стандартам бухгалтерского учета. По мнению аналитиков S&P, это обусловлено стремлением выполнить регулятивное требование, согласно которому доля проблемных кредитов (по методологии Национального банка Казахстана) должна составлять менее 10%.

"Ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы", - отмечается в отчете.