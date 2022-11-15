В Казахстане презентовали проект цифрового тенге

Платформу цифрового тенге презентовали в рамках Х Конгресса финансистов Казахстана в Алматы.

Платформу цифрового тенге презентовали в рамках Х Конгресса финансистов Казахстана в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ.

О предварительных результатах реализации пилотного проекта рассказал председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка Бинур Жаленов.

"Цифровой тенге - третья форма расчета. У вас есть наличные, безналичные, это купюры и приложения банков. Будет третья форма, которая комбинирует эти два свойства. С одной стороны, цифровыми тенге с помощью смартфонов и отдельных карточек вы сможете расплачиваться без доступа к интернету. Точно также при посещении магазина, где нет интернета, вы этими цифровыми тенге сможете расплачиваться", - пояснил Жаленов.

Также цифровыми тенге можно оплачивать товары в интернет-магазинах.

"Программируемость тенге будет полезна для повышения эффективности расходования государственных средств... Очень важно научиться так отслеживать транзакции, чтобы, с одной стороны, повысить эффективность расходования, но, с другой стороны, не нарушить права граждан на их анонимность", - отметил он, пояснив, что определенные пособия будут переведены в формат цифрового тенге, и они будут запрограммированы на трату, к примеру, у отечественных товаропроизводителей или повышенный кэшбек по ним.

По его словам, существует один экономический риск, который видят банки второго уровня, - это переток ликвидности, то есть конвертирование электронных денег в цифровой тенге, с экономической точки зрения, обналичивание.

Пилот проекта цифрового тенге прошел в 2022 году. За пять дней пилота было проведено 3 594 транзакций, 68% покупок было выполнено с помощью цифровых тенге.