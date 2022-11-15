О нас

В Казахстане презентовали проект цифрового тенге

В Казахстане презентовали проект цифрового тенге Платформу цифрового тенге презентовали в рамках Х Конгресса финансистов Казахстана в Алматы.
Финансы
15 ноября 2022 г. 15:36
В Казахстане презентовали проект цифрового тенге

Платформу цифрового тенге презентовали в рамках Х Конгресса финансистов Казахстана в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ.

О предварительных результатах реализации пилотного проекта рассказал председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка Бинур Жаленов.

"Цифровой тенге - третья форма расчета. У вас есть наличные, безналичные, это купюры и приложения банков. Будет третья форма, которая комбинирует эти два свойства. С одной стороны, цифровыми тенге с помощью смартфонов и отдельных карточек вы сможете расплачиваться без доступа к интернету. Точно также при посещении магазина, где нет интернета, вы этими цифровыми тенге сможете расплачиваться", - пояснил Жаленов.

Также цифровыми тенге можно оплачивать товары в интернет-магазинах.

"Программируемость тенге будет полезна для повышения эффективности расходования государственных средств... Очень важно научиться так отслеживать транзакции, чтобы, с одной стороны, повысить эффективность расходования, но, с другой стороны, не нарушить права граждан на их анонимность", - отметил он, пояснив, что определенные пособия будут переведены в формат цифрового тенге, и они будут запрограммированы на трату, к примеру, у отечественных товаропроизводителей или повышенный кэшбек по ним.

По его словам, существует один экономический риск, который видят банки второго уровня, - это переток ликвидности, то есть конвертирование электронных денег в цифровой тенге, с экономической точки зрения, обналичивание.

Пилот проекта цифрового тенге прошел в 2022 году. За пять дней пилота было проведено 3 594 транзакций, 68% покупок было выполнено с помощью цифровых тенге.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi