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В Казахстане предлагают ввести налог на Google

В Казахстане предлагают ввести налог на Google

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам РК. По-другому – налог на Google.


Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, вопрос налогообложения иностранных интернет-компаний был поднят в ходе пленарного заседания мажилиса. 

Как отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, данная норма не будет распространяться на казахстанских плательщиков: "Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и платили НДС – это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании за оказываемые услуги и предоставление товаров готовы уплачивать НДС. Но у нас такая норма отсутствовала, теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается», – пояснил он. 

При этом ввиду того, что объем услуг невелик, НДС оценивается в объеме 2 млрд тенге, спрогнозировал Даленов. «Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем налоговых поступлений, мы будем это контролировать», – резюмировал министр.

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