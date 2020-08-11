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В Казахстане ожидают ускорения инфляции

В Казахстане ожидают ускорения инфляции Это обусловлено глубоким спадом в секторе услуг, в частности в торговле и транспорте
Финансы
11 августа 2020 г. 10:15
В Казахстане ожидают ускорения инфляции

В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% до конца 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев. 

«По оперативным данным, по итогам первого полугодия 2020 года ВВП Казахстана сократился на 1,8% в годовом выражении при прогнозе Национального банка -1,5%, что обусловлено глубоким спадом в секторе услуг, в частности в торговле и транспорте. На этом фоне, учитывая стабилизацию инфляционных ожиданий, Национальный банк 20 июля снизил базовую ставку до 9% с сужением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. для поддержания восстановления роста экономики Казахстана», – сказал он.

Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами Национального банка, составив 7,1% в июле, уточнил Досаев. «Годовой рост цен на продовольственные товары составил 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию. Максимальные темпы роста сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%)», – добавил он.

По информации главы Нацбанка, годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин – на 0,2% за июль). «Годовой рост цен платных услуг повысился с 3% до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль повысились на 0,9%», – резюмировал он.

 

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