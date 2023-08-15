В Казахстане обсудили проект внедрения цифрового тенге

Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги в Казахстане, его будут использовать параллельно с ними, как новую, третью форму национальной валюты.

Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги в Казахстане, его будут использовать параллельно с ними, как новую, третью форму национальной валюты.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом заявил председатель "Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов.

"Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства", - подчеркнул он.

Внедрение цифровой валюты, считает Жаленов, позволит обеспечить развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик. Речь идет, по его словам, о возможности оплаты без интернета.

По его словам, Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.