В Казахстане назвали исключения в запрете на вывоз из страны свыше $10 тыс.

Запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов из Казахстана теперь не распространяется на операции Национального банка и организаций, входящих в его структуру.

Запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов из Казахстана теперь не распространяется на операции Национального банка и организаций, входящих в его структуру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в дополнении к указу президента страны Касым-Жомарта Токаева от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности республики Казахстан".

Также запрет не распространяется на вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию Казахстана с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта".

Не запрещено также вывозить банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты.

В марте президент Казахстана в целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KUMIS BARYS", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.