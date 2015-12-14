В Казахстане наблюдается новая волна девальвации

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В ходе сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара вырос до отметки 329,67 KZT/USD, таким образом стоимость казахстанской валюты опустилась до исторического минимума.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на KASE составил 322,47 тенге за доллар, что на 10,55 тенге выше средневзвешенного курса доллара, достигнутого в ходе торгов 11 декабря 2015 года.

Как сообщает Report, в пунктах обмена валюты стоимость наличного доллара уже сейчас перевалила за 330 тенге. Курс евро сегодня поднялся на KASE до отметки 357 тенге, что также является рекордом.

Быстрое снижение курса тенге эксперты связывают с ухудшением ситуации в экономике Казахстана, связанным с падением мировых цен на нефть.

Глава аналитического отдела казахстанской компании Private Asset Management Дамир Сейсебаев в интервью Bloomberg сказал, что тенге находится в свободном плавании, а ухудшение внешнеэкономической ситуации ведет к повышению спроса на доллары со стороны бизнеса и населения. Он добавил, что в ближайшее время нефть может продолжить дешеветь, что усилит давление на тенге.

Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу своей валюты. Курс доллара составил 188 тенге. После изменения курсовой политики доллар укрепился на 75% по сравнению с долларом.