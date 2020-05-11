В Казахстане могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога. Сейчас в стране установлена единая ставка в 10%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", также глава государства предложил изменить структуру экономики страны.

«Во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода»,— сказал Токаев в ходе заседания госкомиссии по чрезвычайному положению. Его слова приводятся на сайте главы государства. Он объяснил, что граждане с небольшими зарплатами будут платить меньше, а высокооплачиваемые работники — больше.

Президент считает, что таким образом удастся достичь цели по выводу из «тени» «непрозрачный нижний сегмент заработных плат». «Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте»,— сказал Токаев.

Также глава государства призвал срочно создать новую структуру экономики. По его мнению, значительных реформ требует энергетический сектор. Он назвал насущной необходимостью движение в сторону зеленой энергетики. Токаев рассматривает как средство восстановления экономической активности грамотное использование госзакупок.

«Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики, определить роль каждого из ее главных секторов... Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики»,— сказал президент Казахстана.