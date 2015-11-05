​В Казахстане курс доллара достиг исторического максимума

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в обменных пунктах Казахстана доллар предлагается в среднем по 301 тенге. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, курс тенге на утренних торгах на бирже сложился на уровне 298,92 тенге за доллар.

Отметим, что днем ранее средний курс доллара на биржах составил 284,28 тенге.

Таким образом, курс тенге преодолел минимальный уровень, зафиксированный 16 сентября (284,6 тенге за 1 доллар). При этом последние сделки на утренней сессии в четверг были заключены по 300 тенге за доллар. Объем торгов составил 100,8 млн. долларов, что на 10,3 млн. долларов больше, чем вчера утром. В настоящее время в обменных пунктах Алма-Аты доллар предлагается в среднем на 12-13 тенге дороже, чем днем ранее, когда доллары продавались по 288-289 тенге.

Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.