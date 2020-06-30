Казахстан изменил процедуры финмониторинга преступных доходов

В Казахстане изменены процедуры финансового мониторинга по выявлению преступных доходов и работа Службы экономических расследований перестроена в сторону выявления преступлений исключительно в теневой сфере.



Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом на заседании правительства РК заявил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов.

«В рамках законодательства изменены процедуры финансового мониторинга по выявлению преступных доходов. Также регламентированы процедуры международного взаимодействия с финансовыми разведками стран.

С августа 2019 года Министерством финансов РК совместно с Генеральной прокуратурой и Комитетом национальной безопасности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-обнал». В результате снизился темп роста обналичивания с 52 процентов в 2018 году до 14 процентов в 2019 году. С начала года наблюдается снижение обналичивания денежных средств на 31 процент», - сообщил Берик Шолпанкулов.

Спикер отметил, что основные комплексные меры сейчас на стадии реализации. Необходима эффективная и слаженная работа всех государственных органов по достижению поставленной задачи. «В этой связи на базе Проектного офиса выработано порядка 60 дополнительных мер отраслевого характера, направленных на цифровизацию и автоматизацию государственных услуг, совершенствование процедур администрирования экономики. Это позволит снизить административные барьеры и создать благоприятные условия для ведения бизнеса. В целом мы уверены, что реализуемые инициативы позволят сократить теневую экономику в стране», - добавил Б. Шолпанкулов.