В Казахстане для обменников ввели временные ограничения

Национальный банк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям обменных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на kapital.kz, эта мера вводится на время действия в стране режима чрезвычайного положения.

«Национальный банк РК принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют. 19 марта 2020 года принято постановление правления №33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»», - говорится в сообщении Нацбанка.

Документ предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

По доллару США - 6 тенге;

По евро - 7 тенге.

Данные меры вводятся на время действия в стране режима чрезвычайного положения (указ президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан») и направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.