В Казахстане будет создан Совет по тарифной политике

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Казахстане предусматривается внедрение ряда новых институтов для повышения прозрачности тарифообразования и вовлечения общественности в данный процесс.

Как сообщает Report со ссылкой на Bnews.kz, об этом сказал вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе презентации законопроекта "О естественных монополиях" в парламенте.

"Очень много нареканий в адрес уполномоченного органа по прозрачности тарифообразования. Первое - вводится новая структура. Это Совет по тарифной политике - консультативно-совещательный орган по выработке предложений по разработке основных направлений тарифной политики в сфере естественных монополий. Предусматривается, что Совет по тарифной политике будет вносить предложения по определению метода тарифного регулирования, обсуждать и вырабатывать рекомендации к проектам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, внесению изменений в действующие программы, заслушивать отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ субъектов, достижении показателей качества и надежности оказанных услуг", - подчеркнул вице-министр Серик Жумангарин.

Отмечается, что в состав Совета по тарифной политике будут входить депутаты парламента, представители Национальной палаты предпринимателей, общественных организаций и независимые эксперты.