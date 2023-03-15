В Карабахе пройдет акция по посадке деревьев с участием представителей банковского сектора

На освобожденных от оккупации территориях пройдет акция по посадке деревьев с участием представителей банковского сектора Азербайджана.

На освобожденных от оккупации территориях пройдет акция по посадке деревьев с участием представителей банковского сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев.

По его словам, акция запланирована на апрель-май текущего года.

В рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана, Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана, Ассоциация микрофинансирования Азербайджана, Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана и Ассоциация Fintex Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает посадку 100 тыс. деревьев в год в течение 10 лет, начиная с 2023 года (в целом 1 млн деревьев).