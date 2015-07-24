​В каких странах рост курса доллара США сигнализирует о начале кризиса? - МНЕНИЕ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Снижение сырьевых цен, проблемы кредитования и укрепляющийся доллар продолжают оказывать отрицательное влияние на финансовые рынки развивающихся стран. Если брать во внимание исторические периоды укрепления доллара и снижения товарных цен, то и в этот раз с трудностями столкнутся развивающиеся страны.

Аналитическая группа Report отмечает, что именно укрепление доллара и снижение сырьевых цен накануне повышения учетной ставки стали причиной кризиса в 1980-х годах в странах Латинской Америки. Спустя десятилетие, в 1990-х годах, процесс укрепления доллара способствовал жесткому экономическому кризису в странах Азии. В итоге эти страны вынуждены были отказаться от курса стабильной валюты.

Сейчас повторяется тот же сценарий. Новость о начале повышения учетной ставки США способствует снижению сырьевых цен, укреплению доллара и сокращению ликвидности. Наиболее остро это ощущается в таких странах-экспортерах сырья, как Бразилия, Россия и Южная Африка.

Менеджер Macro İntelligence 2 Partners Джулиан Бригден отмечает, что в развивающихся странах ожидается экономический кризис: "Симптомов много, однако самым основным является укрепляющийся доллар".

Каков предел роста доллара?

Долларовый показатель ФРС, то есть показатель уровня доллара по отношению к валюте основных торговых партнеров США, скорректированный с учетом инфляции, вырос на 17 процентов по сравнению с минимальным уровнем в июле 2011 года. Указанные выше события стали причиной роста доллара на 53% в 1978-1985 годах и на 34% в 1997-2002 годах. Данный процесс наглядно представлен ниже в виде графика: