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В Кабмин представлен проект госбюджета Азербайджана на 2023 год

В Кабмин представлен проект госбюджета Азербайджана на 2023 год Министерство финансов Азербайджана представило в Кабинет министров проект государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на последующие 3 года, а также другие документы, входящие в бюджетный пакет.
Финансы
15 сентября 2022 г. 18:19
В Кабмин представлен проект госбюджета Азербайджана на 2023 год

Министерство финансов Азербайджана представило в Кабинет министров проект государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на последующие 3 года, а также другие документы, входящие в бюджетный пакет.

Об этом Report передает со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, данный шаг был предпринят в соответствии с законом "О бюджетной системе" и постановлением Кабинета министров от 28 января 2022 года "О подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s 2023 draft state budget submitted to Cabinet of Ministers 
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub

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