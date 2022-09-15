В Кабмин представлен проект госбюджета Азербайджана на 2023 год

Министерство финансов Азербайджана представило в Кабинет министров проект государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на последующие 3 года, а также другие документы, входящие в бюджетный пакет.

Министерство финансов Азербайджана представило в Кабинет министров проект государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на последующие 3 года, а также другие документы, входящие в бюджетный пакет.

Об этом Report передает со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, данный шаг был предпринят в соответствии с законом "О бюджетной системе" и постановлением Кабинета министров от 28 января 2022 года "О подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей".