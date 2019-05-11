​В июне состоится заседание акционеров Bank of Baku

23 июня в 15:00 состоится очередное заседание общего собрания акционеров ОАО Bank of Baku.

Как передает Report, об этом банк сообщает в официальной прессе.

Однако информация о повестке заседания не предоставлена. Сообщается, что повестка уже разослана акционерам.

Напомним, что Bank of Baku функционирует с 1994 года. Его уставный капитал составляет 52,87 млн. манатов. 35% акций банка принадлежат турецкому NAB Holding, 31,11% - Хикмету Абузар оглу Исмайлову (акционер ОАО "Azsığorta" на 100%, ОАО AFB Bank - 99,64%), 28,89% - нефтяной компании "Азпетрол", 5% - Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета).