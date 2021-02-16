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В Индонезии появится первый полностью цифровой банк

В Индонезии появится первый полностью цифровой банк Индонезийский банк Jago станет первой в стране полностью цифровой банковской структурой после того, как регулятор к середине года опубликует основные правила работы подобных финансовых организаций.
Финансы
16 февраля 2021 г. 08:26
В Индонезии появится первый полностью цифровой банк

Индонезийский банк Jago станет первой в стране полностью цифровой банковской структурой после того, как регулятор к середине года опубликует основные правила работы подобных финансовых организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Straits Times.

Член совета директоров банка Аника Файзал рассказала изданию, что "задачей современных банков является развитие экосистем". По ее словам, именно таким образом клиенты будут пользоваться финансовыми услугами в будущем.

Как отмечает издание, переход на подобный формат работы стал возможным после того, как местная цифровая платформа Gojek в декабре прошлого года приобрела за 160 млн долларов США 22,1% акций банка. В частности, предполагается, что клиенты Gojek, которая объединяет сервисы перевозок, доставки еды, цифровых платежей, смогут открывать банковские счета, пользоваться потребительскими кредитами.

Исполнительный директор по банковским исследованиям и регулированию Управления финансовых услуг Индонезии Анунг Эрлианто пояснил, что "власти не намерены регулировать детали, вместо этого к середине года будет создан набор принципов деятельности в цифровом формате для снижения банковских рисков".

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