В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золота

Банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде (штат Теленгана). Это первый такой автомат, который работает в режиме реального времени, не только

Банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде (штат Теленгана). Это первый такой автомат, который работает в режиме реального времени, не только в Индии, но и в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Economic Times.

Аппарат выпущен частной индийской компанией Goldsikka Pvt Ltd, разработавшей инновационную технологию продажи золота через это устройство. Банкомат вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота, он позволяет приобретать их в восьми опциях - от 0,5 грамма до 100 граммов. Важная особенность банкомата состоит в том, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже.

Банкомат имеет надежную систему защиты от взломов. Он оборудован встроенной видеокамерой, звуковой сигнализацией и располагает линией связи с полицией.

По словам представителей Goldsikka, аппарат предоставляет всем желающим удобную возможность сделать инвестиции в золото, избегая финансовых потерь, без необходимости посещать банки или ювелирные магазины.