В Индии готовят законопроект о запрете криптовалюты в стране

Держателям криптовалют будет предоставлено до шести месяцев для ликвидации их активов, после чего будут взиматься штрафы

Правительство Индии разрабатывает законопроект о запрете криптовалюты в стране и ее использовании в качестве механизма для транзакций.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times .

По словам ее источников, "законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов". Источники подчеркнули, что в случае одобрения документа "Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным".

По их словам, законопроект соответствует политике индийского правительства, призвавшего в январе к запрету биткоина при создании основы для официальной цифровой валюты и признавшего его неэффективным и ненадежным инструментом для финансовых операций. По мнению властей, биткоин может использоваться в различных незаконных схемах и очень подвержен колебаниям.

Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев для ликвидации их активов, после чего будут взиматься штрафы.

Как отмечает Hindustan Times, законопроект о запрете цифровой валюты имеет большие шансы получить одобрение в парламенте, где фракция правящей партии "Бхаратия джаната парти" обладает достаточным большинством.