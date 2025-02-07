В ИКГФ поступило около 2 тыс. новых заявок на ипотеку

В рамках новых лимитов на получение государственной ипотеки, выделенных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом на этот год, поступило около 2 тыс. заявок.

В рамках новых лимитов на получение государственной ипотеки, выделенных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом на этот год, поступило около 2 тыс. заявок.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, прием заявок на стандартные ипотечные кредиты начался 6 февраля, а на льготные кредиты — 7 февраля через электронную систему ипотеки и кредитных гарантий на портале e-gov.az.

"Всего было зарегистрировано 1 337 заявок на стандартную ипотеку и 586 — на льготную. Высокий спрос среди граждан связан с выгодными условиями и низкими процентными ставками", - заявили в Фонде.

Было отмечено, что процесс ипотечного кредитования продолжается в соответствии с законодательством и внутренними правилами Фонда.