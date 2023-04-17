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В I квартале SOCAR выплатил более 500 млн манатов налогов

В I квартале SOCAR выплатил более 500 млн манатов налогов В первом квартале текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтяном секторе составили 3 млрд 860 млн манатов, из которых 59,2% или 2 млрд 284 млн манатов составили поступления по линии налоговых органов, а 40,8% или 1 млрд 576 млн мана
Финансы
17 апреля 2023 г. 18:38
В I квартале SOCAR выплатил более 500 млн манатов налогов

В первом квартале текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана в нефтяном секторе составили 3 млрд 860 млн манатов, из которых 59,2% или 2 млрд 284 млн манатов составили поступления по линии налоговых органов, а 40,8% или 1 млрд 576 млн манатов были перечислены из Государственного нефтяного фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, 67,7% или 1 млрд 545,7 млн манатов средств, поступивших в бюджет по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики, приходится на налог на прибыль по месторождению "Шахдениз", 22,5% или 513,1 млн манатов составили различные налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а 9,8% или 225,2 млн манатов - налог на прибыль, уплаченный Азербайджанской международной операционной компанией.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR I rübdə 500 milyon manatdan çox vergi ödəyib

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