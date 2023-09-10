В Гяндже состоялась церемония закрытия первого в стране Фестиваля страхования

В Гяндже состоялась церемония закрытия Фестиваля страхования, который был впервые организован в Азербайджане в рамках совместного сотрудничества Центрального банка, Ассоциации страховщиков и Бюро обязательного страхования.
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Во время фестиваля в рамках реализуемого в стране проекта по повышению страховой грамотности населению была предоставлена информация о страховых продуктах.
В фестивале также приняли участие представители страховых компаний, а участникам была предоставлена возможность застраховаться на месте.