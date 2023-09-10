В Гяндже состоялась церемония закрытия первого в стране Фестиваля страхования

В Гяндже состоялась церемония закрытия Фестиваля страхования, который был впервые организован в Азербайджане в рамках совместного сотрудничества Центрального банка, Ассоциации страховщиков и Бюро обязательного страхования.

В Гяндже состоялась церемония закрытия Фестиваля страхования, который был впервые организован в Азербайджане в рамках совместного сотрудничества Центрального банка, Ассоциации страховщиков и Бюро обязательного страхования.

Как сообщили Report в Ассоциации, в мероприятии приняли участие руководители Центробанка, Ассоциации страховщиков Азербайджана, Бюро обязательного страхования, страховых компаний, а также глава исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов.

Во время фестиваля в рамках реализуемого в стране проекта по повышению страховой грамотности населению была предоставлена информация о страховых продуктах.

В фестивале также приняли участие представители страховых компаний, а участникам была предоставлена ​​возможность застраховаться на месте.