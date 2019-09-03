 Наверх

В Gunay Sigorta сменились акционеры

​В Gunay Sigorta сменились акционеры

Доли ОАО Gunay Bank, контролирующего 16,61% акций Gunay Sigorta, и Ханым Мамедовой, владеющей 11,45% акций, перешли председателю наблюдательного совета Gunay Bank Махмуду Мамедову.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, М.Мамедов также владеет 51,13% акций Gunay Bank.

Таким образом, под контроль председателя НС перешли 28,06% акций Gunay Sigorta. Оставшиеся 71,94% компании принадлежат Егане Шириновой.

Х.Мамедовой также принадлежит 2,31% акций Gunay Bank.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!