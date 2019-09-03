В Gunay Sigorta сменились акционеры

​В Gunay Sigorta сменились акционеры

3 сентября, 2019 15:43

https://report.az/storage/news/24f3a1b2fec0af104a68f8daaae0c528/48c35e57-ba9a-4d51-b896-f1f13a9760c8_292.jpg Доли ОАО Gunay Bank, контролирующего 16,61% акций Gunay Sigorta, и Ханым Мамедовой, владеющей 11,45% акций, перешли председателю наблюдательного совета Gunay Bank Махмуду Мамедову. Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, М.Мамедов также владеет 51,13% акций Gunay Bank. Таким образом, под контроль председателя НС перешли 28,06% акций Gunay Sigorta. Оставшиеся 71,94% компании принадлежат Егане Шириновой. Х.Мамедовой также принадлежит 2,31% акций Gunay Bank.

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