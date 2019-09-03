​В Gunay Sigorta сменились акционеры

Доли ОАО Gunay Bank, контролирующего 16,61% акций Gunay Sigorta, и Ханым Мамедовой, владеющей 11,45% акций, перешли председателю наблюдательного совета Gunay Bank Махмуду Мамедову.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, М.Мамедов также владеет 51,13% акций Gunay Bank.
Таким образом, под контроль председателя НС перешли 28,06% акций Gunay Sigorta. Оставшиеся 71,94% компании принадлежат Егане Шириновой.
Х.Мамедовой также принадлежит 2,31% акций Gunay Bank.
Namiq HüseynovАвтор новости