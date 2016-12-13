В Gunay Sigorta произошло новое назначение

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя правления ОАО Gunay Sigorta.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, им стал Кянан Аскеров.

Сейчас возглавляет правление Gunay Sigorta Гамбар Суванвердиев. Одним из членов правления является Вугар Раджабов.

Напомним, что Gunay Sigorta основана в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 7,7 млн. манатов. Акционерами банка являются Егяна Мамед гызы Ширинова (71,94%), ОАО Gunay Bank (16,61%), Ханым Надир гызы Мамедова (11,45%).