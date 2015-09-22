​В Грузии продолжается процесс девальвации национальной валюты

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Девальвация национальной валюты Грузии - лари вызвала ажиотаж на местном рынке.

Как сообщает Report, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что курс лари упал до минимальной отметки, основной этап кризиса остался позади и ситуация постепенно стабилизируется.

И.Гарибашвили призвал народ не впадать в панику, сохранять спокойствие и не поддаваться ложному ажиотажу. Премьер также обвинил представителей СМИ в безответственных заявлениях по поводу курса валюты, которые несут вред населению страны.

Отметим, что лари начал обесцениваться с ноября прошлого года. С начала летнего сезона курс лари стабилизировался, однако с середины июля вновь возобновил падение, когда курс доллара составил 2,25 лари, а в августе достиг 2,30-2,35. В сентябре курс лари по отношению к доллару установился на уровне 2,44 GEL/USD.