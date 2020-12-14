О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии госслужащим значительно снизят зарплаты

В Грузии госслужащим значительно снизят зарплаты В следующем году фонд заработной платы государственных служащих в Грузии будет значительно сокращен.
Финансы
14 декабря 2020 г. 17:08
В Грузии госслужащим значительно снизят зарплаты

В следующем году фонд заработной платы государственных служащих в Грузии будет значительно сокращен.

Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.

По ее словам, государственный бюджет страны на 2021 год будет антикризисным, и направлен на поддержку граждан и бизнеса: “Фонд заработной платы нашего министерства также уменьшен примерно на 2 млн лари. В следующем году в Грузии будут повышены пенсии, зарплаты учителям, полицейским и военнослужащим”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda dövlət işçilərinin maaşları kəskin azaldılır

Новости партнеров

Самое важное

Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50
Минобороны: В настоящее время режим прекращения огня соблюдается
Минобороны: В настоящее время режим прекращения огня соблюдается
12 декабря 2020 г. 20:22
Видеокадры из села Кызыл Кенгерли Агдамского района
Видеокадры из села Кызыл Кенгерли Агдамского района
12 декабря 2020 г. 15:00
Хикмет Гаджиев: Созданы рабочие группы по восстановлению деоккупированных земель
Хикмет Гаджиев: Созданы рабочие группы по восстановлению деоккупированных земель
12 декабря 2020 г. 14:26
На освобожденной территории будет создан Карабахский университет
На освобожденной территории будет создан Карабахский университет
12 декабря 2020 г. 12:02
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
11 декабря 2020 г. 16:29
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
11 декабря 2020 г. 13:46
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
11 декабря 2020 г. 13:13
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
11 декабря 2020 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi