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В Гражданском кодексе совершенствуются нормы касательно договора займа

В Гражданском кодексе совершенствуются нормы касательно договора займа Если договор займа в Азербайджане заключен с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести его содержание в неизменном виде на материальном носителе, письменная форма будет считаться соблюденной, требование же о наличии подпи
Финансы
19 января 2023 г. 10:00
В Гражданском кодексе совершенствуются нормы касательно договора займа

Если договор займа в Азербайджане заключен с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести его содержание в неизменном виде на материальном носителе, письменная форма будет считаться соблюденной, требование же о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить выразившее волю лицо.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс".

Специальный способ определения выразившего волю лица может быть предусмотрен законом, иными правовыми актами и соглашением сторон.

Законопроект разработан с целью совершенствования механизма регулирования в рамках гражданского законодательства отношений по договору займа и входящему в его структуру кредитному договору, обеспечения защиты прав заемщиков, совершенствования некоторых норм кодекса, касающихся сделок и обязательств.

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