О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений

В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений В 2020 году в Государственный реестр обременений движимого имущества внесено примерно 52 тыс. уведомлений.
Финансы
9 марта 2021 г. 18:35
В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений

В 2020 году в Государственный реестр обременений движимого имущества внесено примерно 52 тыс. уведомлений.

Как сообщает Report, это на 10 тыс. уведомлений или 24% больше, чем на конец 2019 года.

Напомним, что Госреестр введен в эксплуатацию 15 марта 2018 года. Целью создания реестра было оказание поддержки развитию малого и среднего бизнеса в стране, облегчив выход бизнеса к финансовым ресурсам. Проще говоря, данная система позволит предпринимателям обращаться за кредитами, оставляя в залог включенные в реестр ценности, ранее для рынка капитала "невидимые".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestrində bildirişlərin sayı 24 % artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Нельзя! - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
"Нельзя!" - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
3 марта 2021 г. 11:26
Исследование ООН: Армяне не хотят возвращаться в Карабах
Исследование ООН: Армяне не хотят возвращаться в Карабах
2 марта 2021 г. 21:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi