В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений

В 2020 году в Государственный реестр обременений движимого имущества внесено примерно 52 тыс. уведомлений.

В 2020 году в Государственный реестр обременений движимого имущества внесено примерно 52 тыс. уведомлений.

Как сообщает Report, это на 10 тыс. уведомлений или 24% больше, чем на конец 2019 года.

Напомним, что Госреестр введен в эксплуатацию 15 марта 2018 года. Целью создания реестра было оказание поддержки развитию малого и среднего бизнеса в стране, облегчив выход бизнеса к финансовым ресурсам. Проще говоря, данная система позволит предпринимателям обращаться за кредитами, оставляя в залог включенные в реестр ценности, ранее для рынка капитала "невидимые".