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В госбюджете Азербайджана текущие расходы увеличиваются

В госбюджете Азербайджана текущие расходы увеличиваются Текущие расходы составят 20 062,2 млн манатов или 67,1% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год.
Финансы
6 ноября 2021 г. 12:09
В госбюджете Азербайджана текущие расходы увеличиваются

Текущие расходы составят 20 062,2 млн манатов или 67,1% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 11,3% больше утвержденного показателя 2021 года.

По данным, 8 024,8 млн манатов или 26,9% расходов бюджета будут капитальными расходами, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

В следующем году расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, сократятся на 18,55% - до 1 792 млн манатов.

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Версия на английском языке Current expenditures up, capital expenditures down in Azerbaijan's state budget
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsində cari xərclər artırılır, əsaslı xərclər isə azaldılır

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