В госбюджете Азербайджана текущие расходы увеличиваются

Текущие расходы составят 20 062,2 млн манатов или 67,1% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год.

Текущие расходы составят 20 062,2 млн манатов или 67,1% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 11,3% больше утвержденного показателя 2021 года.

По данным, 8 024,8 млн манатов или 26,9% расходов бюджета будут капитальными расходами, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

В следующем году расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, сократятся на 18,55% - до 1 792 млн манатов.