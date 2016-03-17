​В госбюджете Азербайджана образовался профицит в 833 млн. манатов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 1 349,6 млн. манатов, расходы - 516,4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в бюджете образовался профицит в 833,2 млн. манатов или до 20,8% ВВП.

По информации, 26,8% поступлений приходится на налог на добавленную стоимость, 10,7% - на прибыль (доходы) юридических лиц, 12,8% - на подоходный налог физических лиц, 2,9% - на акцизы, 7,4% - прочие налоги, 39,4% поступлений обеспечено за счет неналоговых доходов.

На финансирование развития и регулирования экономики направлено 2,7%, социальную защиту и обеспечение - 39,5%, образование - 5,3%, сферу здравоохранения - 1,5%, прочих сфер - 51,0% бюджетных средств.