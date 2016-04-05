​В госбюджете Азербайджана образовался профицит в 1,055 млрд. манатов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 3 678,1 млн. манатов, расходы - 2 623,5 млн. манатов, в бюджете образовался профицит в 1 054,6 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в первом квартале текущего года доходы госбюджета на 3,0% превысили прогноз в 3 570,6 млн. манатов.

Министерство налогов выполнило прогноз на 101,4%, обеспечив выплату в госбюджет 1 542,0 млн. манатов. Из них 78,5% или 1 210,7 млн. манатов приходятся на долю поступлений из ненефтяного сектора, что на 9,0% больше аналогичного периода 2015 года.

Государственный таможенный комитет выполнил прогноз на 114,8%, обеспечив выплату в госбюджет 416,9 млн. манатов, что на 21,9% или 74,9 11,5 млн. манатов больше аналогичного периода 2015 года.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 47,5 млн. манатов, иные поступления в бюджет - 11,7 млн. манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана равны 1660,0 млн. манатов.

За отчетный период прогноз по расходной части бюджета выполнен на 73,3% или 2 623,5 млн. манатов.

Согласно экономической классификации расходов, за три месяца текущего года 54,4% или 1 426,7 млн. манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 3,8% или 52,0 млн. манатов больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период из расходов на государственные капиталовложения на строительство и реконструкцию объектов науки, образования, здравоохранения, социальных, культурных, спортивных и других объектов социально-культурного и бытового назначения было направлено 16,0 млн. манатов, на строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энергетики, водоснабжения и газоснабжения, транспорта, коммунального хозяйства, мелиорации и других сфер - 153,4 млн. манатов, на финансирование инвестиционных проектов в Нахчыванской Автономной Республике - 4,8 млн. манатов.

Отметим, что в первом квартале текущего года доходы сводного бюджета составили 4 473,2 млн. манатов, расходы - 3 348,3 млн. манатов, профицит - 1 124,9 млн. манатов.