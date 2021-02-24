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В Гонконге раздадут населению ваучеры на 4,6 млрд долларов

В Гонконге раздадут населению ваучеры на 4,6 млрд долларов Данная мера поможет примерно 7,2 миллиона человек
Финансы
24 февраля 2021 г. 11:26
В Гонконге раздадут населению ваучеры на 4,6 млрд долларов

Власти Гонконга в этом году для стимулирования потребления раздадут населению электронные ваучеры на общую сумму порядка 36 миллиардов гонконгских долларов (около 4,6 миллиарда долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявил в среду министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан.

"Принимая во внимание нынешнюю особую ситуацию, правительству следует эффективно использовать бюджетные резервы для активизации рынка, стимулирования экономики и содействия скорейшему восстановлению потребительского рынка и других экономических сегментов", — заявил министр.

Он сообщил, что после тщательного рассмотрения было принято решение о выпуске электронных ваучеров номиналом 5 тысяч гонконгских долларов (около 645 долларов США) для стимулирования внутреннего потребления, ваучер может получить каждый резидент Гонконга, достигший возраста 18 лет.

"Ожидается, что эта мера, предусматривающая финансовые обязательства в размере около 36 миллиардов гонконгских долларов, поможет примерно 7,2 миллиона человек", — указал министр.

Правительство обещает как можно скорее сообщить о деталях реализации соответствующей программы.

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