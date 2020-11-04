В Гонконге и Шанхае приостановили крупнейшее IPO в истории

Это связано, в частности, с недавними изменениями регулирования в сфере финтеха

Шанхайская фондовая биржа приостановила проведение IPO дочерней компании Alibaba — Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в истории.

Как передает Report со ссылкой на РБК, IPO в Гонконге также приостановлено. Об этом сообщила сама Ant Group в раскрытии на Гонконгской бирже,

Ant Group принадлежит платежный сервис Alipay. Он занимает 50% рынка в Китае. По всему миру им пользуются свыше 1 млрд человек. Помимо этого финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, занимается кредитованием и управляет активами.

Компания указывает, что получила уведомление от регулирующих органов КНР о том, что листинг ее акций на площадке Star Market (часть Шанхайской фондовой биржи, китайский аналог NASDAQ) был приостановлен, поскольку компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Это связано, в частности, с недавними изменениями регулирования в сфере финтеха, указывает Ant.

Представитель Alibaba отметил, что компания поддержит Ant Group, чтобы финтех мог «адаптироваться к меняющейся нормативно-правовой базе и принять ее», передает CNBC. «Мы полностью уверены в способности коллег из Ant Group делать хорошую работу. Общество возлагает большие надежды на Alibaba. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы не только оправдать, но и превзойти ожидания и выполнить свои обязательства перед обществом», — сказал он.

Ant в своем заявлении указала, что планирует как можно скорее вернуть средства, собранные от инвесторов, которые подписались на ее IPO.