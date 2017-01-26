В головном офисе азербайджанского банка осуществляет незаконную деятельность страховая компания

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В головном офисе единственного регионального банка Азербайджана – ОАО “Нахчыванбанк” функционирует не имеющая лицензии на деятельность страховая компания. Это стало известно в ходе проведенного Report расследования. Речь идет об ОАО “Нахчывансыгорта”.

По данным министерства налогов, компания с уставным капиталом 5,5 млн манатов учреждена в 2014 году по юридическому адресу - г. Нахчыван, ул. Джалила Мамедкулизаде, 7. По этому же адресу зарегистрирован и “Нахчыванбанк”. Два финансовых учреждения объединяет и тот факт, что глава правления страховой компании Иса Исаев одновременно является зампредом правления банка.

По информации, полученной из филиалов “Нахчыванбанк”, услуги страхования по кредитным договорам им оказывает “Нахчывансыгорта”. Например, при выдаче кредита под залог недвижимости, это имущество страхуется “Нахчывансыгорта”, которое и производит оплату по страховым случаям. Интересен тот факт, что компании “Нахчывансыгорта” нет в списке страховых компаний, осуществляющих лицензионную деятельность. Ни бывшая Государственная служба страхового надзора, ни ее правопреемник Палата надзора за финансовыми рынками не выдавали лицензию вышеуказанной компании.

Советник председателя Совета директоров ПНФР Руфат Аббасов сообщил Report, что Палата проводит расследование по данному вопросу, результаты которого в скором времени будут обнародованы.