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    В ГНФАР состоялась встреча с делегацией Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств СНГ

    Гостей принял заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР) состоялась встреча между заместителем исполнительного директора структуры Исрафилом Мамедовым и делегацией Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств СНГ.

    Как сообщили Report из фонда, И. Мамедов рассказал гостям о деятельности представляемой им структуры, о ее роли в экономике Азербайджана, финансируемых ГНФАР проектах, управлении средствами и инвестиционной деятельности, а также о проделанной работе в области обеспечения прозрачности.

    Затем были даны ответы на интересующие гостей вопросы о деятельности ГНФАР. Гости также ознакомились с административным зданием и музеем Фонда.

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