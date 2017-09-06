В ГНФАР состоялась встреча с делегацией Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств СНГ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР) состоялась встреча между заместителем исполнительного директора структуры Исрафилом Мамедовым и делегацией Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств СНГ.

Как сообщили Report из фонда, И. Мамедов рассказал гостям о деятельности представляемой им структуры, о ее роли в экономике Азербайджана, финансируемых ГНФАР проектах, управлении средствами и инвестиционной деятельности, а также о проделанной работе в области обеспечения прозрачности.

Затем были даны ответы на интересующие гостей вопросы о деятельности ГНФАР. Гости также ознакомились с административным зданием и музеем Фонда.