В Германии зафиксирован рекордный бюджетный профицит

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Германии достигнут самый высокий бюджетный профицит со времени воссоединения страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, эксперты объясняют это мощным экономическим ростом и благоприятной ситуацией на рынке труда.

Федеральный центр, земли, коммуны и социальные кассы собрали за отчетный период на 18,3 млрд евро больше, чем израсходовали, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это означает, что государственные кассы обеспечили собственными силами самый высокий профицит со времени воссоединения Германии. Больший размер профицита был зафиксирован лишь в первой половине 2000 года - 28,8 млрд евро, но тогда столь внушительного результата удалось достичь благодаря доходам от продажи лицензий на мобильную связь UMTS.

По оценкам экономистов, экономика Германии будет расти и впредь благодаря позитивному настрою потребителей и растущим инвестициям многочисленных предприятий. Во втором квартале текущего года объем ВВП страны вырос по сравнению с первым кварталом на 0,6%.