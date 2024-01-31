В Германии подсчитали общую стоимость замороженных российских активов

Общая сумма замороженных в Германии активов России составляет 4,1 млрд евро.

Общая сумма замороженных в Германии активов России составляет 4,1 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар.

"В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 млрд евро. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции", - отметил он.

По его словам, данные о том, на какие конкретно виды активов распространяется арест, конфиденциальны.

"Федеральное министерство финансов после тщательного рассмотрения пришло к выводу, что эта информация не может быть раскрыта в публичной форме в интересах государства", - пояснил Тонкар.