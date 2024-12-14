В Германии назвали сумму замороженных российских активов

В Германии заморожены российские активы на сумму €3,5 млрд, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от изменений в регламентах Европейского союза.

В Германии заморожены российские активы на сумму €3,5 млрд, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от изменений в регламентах Европейского союза.

Как передает Report , об этом ТАСС заявила представитель Министерства финансов Германии.

"Сейчас в Германии заморожены или иммобилизованы активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с двумя постановлениями ЕС — № 269/2014 и № 833/2014. К ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в список лиц или организаций, а также иностранные активы Центрального банка России, размещенные в государствах, на которые распространяется запрет на операции", — сообщили в германском Минфине.

Было отмечено, что эта сумма подвержена колебаниям при оценке, влияющими факторами являются постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС.

В конце декабря 2023 года представитель Минфина Германии сообщил, что власти страны по состоянию на начало того месяца заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму порядка €4,1 млрд.