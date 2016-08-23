В Gala İnsurance произошло новое назначение

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Назначен директор вновь созданного департамента по контролю за исками ОАО Gala İnsurance.

Как сообщили Report в компании, на эту должность назначен Фуад Аллахвердиев.

Ранее он занимал пост председателя правления ОАО Garant İnsurance, приостановившего деятельность в конце прошлого года.

Напомним, что Gala İnsurance создан на базе компании Chartis Azerbaijan, действующей с 1999 года. Уставный капитал составляет 6 786 500 манатов. Эта сумма сложилась на основе 350 тыс. акций с номинальной стоимостью 19,39 манатов каждая. ОАО AzRe Reinsurance принадлежит 100% акций компании.