В G7 договорились ввести налог на прибыль корпораций

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) пришли к мнению, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15 процентов.

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) пришли к мнению, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15 процентов.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал министр финансов Великобритании, председательствующей в 2021 году в объединении, Риши Сунак.

Он сообщил, что страны "семерки" договорилась о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15 процентов, "который будет действовать на пострановой основе, создаст более равные условия для британских компаний и приведет к прекращению практики уклонения от уплаты налогов".

Сунак отметил, в G7 полагают, что налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они получают прибыль за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации. "В результате исторических реформ будут охвачены крупнейшие компании с маржой прибыли на уровне как минимум 10 процентов, а 20 процентов любого дохода свыше 10 процентов будут перераспределены, а затем обложены налогом в тех странах, в которых осуществляются продажи", - заявил Сунак.

В первую очередь принятое решение глав Минфинов Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии касается таких мировых IT-гигантов, как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашению предусматривает создание условий, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.