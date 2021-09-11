В ФРС заявили о возможном начале сворачивания стимулирования в этом году

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что экономическая ситуация в США улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что экономическая ситуация в США улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, при этом она не сообщила, в какие точно сроки хотела бы увидеть начало этого процесса.

Что касается сворачивания осуществляемых ФРС покупок активов, чья сумма составляет 120 млрд долларов США ежемесячно, то "меня бы устроило, если бы это началось в текущем году и продолжалось на протяжении первой половине следующего года", сказала Местер. По ее словам, решение о сроках должен принять Комитет ФРС по операциям на открытом рынке. Глава ФРС-Кливленд также отметила, что рост заболеваемости Covid окажет давление на темпы роста ВВП, однако вряд ли подорвет восстановление экономики.

В качестве аргумента в пользу сворачивания покупок Местер указала на прогресс в направлении обозначенных ФРС целевых показателей инфляции и темпов найма.