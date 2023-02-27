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В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции

В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции Федеральная резервная система США не планирует менять целевой показатель инфляции, в настоящее время находящийся на уровне 2% годовых.
Финансы
27 февраля 2023 г. 21:36
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции

Федеральная резервная система США не планирует менять целевой показатель инфляции, в настоящее время находящийся на уровне 2% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в Гарвардском университете член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон.

Повышение целевого уровня "подорвет доверие к центробанку", подчеркнул он.

"Это создаст дополнительные риски, поставив под сомнение решимость Федрезерва стабилизировать инфляцию на каком-либо уровне, поскольку люди могут подумать, что целевой уровень может быть снова изменен в будущем в угоду обстоятельствам", - объяснил Джефферсон.

Отмечается, что таргетируемый уровень инфляции в 2% был формально принят в 2012 году. Поначалу Федрезерву никак не удавалось повысить инфляцию до этой отметки, однако в ходе восстановления экономики после пандемии коронавируса темпы роста потребительских цен резко ускорились и в июне прошлого года превышали 9%.

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